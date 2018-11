Karate, Mondiali 2018: programma, orari e tv di venerdì 9 novembre. Tutti gli italiani in gara

Terzultima giornata di gare ai Mondiali di karate 2018 di Madrid. Dopo le prove individuali, e prima delle finali in programma nel weekend, il calendario propone eliminatorie e ripescaggi del kumite a squadre maschile e femminile. L’Italia presenterà al via i seguenti atleti. Tra gli uomini, che esordiranno gli Azzurri andranno a sfidare Taipei, saranno impegnati: Ahmed El Sharaby, Rabia Jendoubi, Nello Maestri, Luca Maresca, Simone Marino, Michele Martina e Andrea Minardi. Per quanto riguarda le donne, invece, vedremo Lorena Busà, Clio Ferracuti, Laura Pasqua e Silvia Semeraro. I nostri portacolori puntano alle zone da medaglia e proveranno a metterlo in pratica sin dall’avvio.

IN TV – Non sono previste dirette tv, ma le eliminatorie saranno visibili in diretta streaming su karateworld.tv (necessita di una rapida registrazione), mentre OASport, come sempre, vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale delle gare. Di seguito il programma completo della giornata.

PROGRAMMA MONDIALI KARATE 2018

Venerdì 9 novembre

Kumite a squadre – Eliminatorie

9:00 Uomini

13:00 Donne

Kumite a squadre – Ripescaggi

15:00 – 17:00 Uomini e Donne













