Karate, Mondiali 2018: Luigi Busà ATOMICO! Spazza via tutti, é in finale per l’oro!

Nella mattinata dei Mondiali di karate 2018 di Madrid era impegnato uno dei nostri fiori all’occhiello del karate e, infatti, Luigi Busà non ha deluso le aspettative centrando la finale per la medaglia d’oro del programma di kumitè -75kg. L’atleta di Avola ha sbaragliato la concorrenza con prestazioni da vero campione, non lasciando scampo ad avversari di grande livello e, a questo punto, sabato 10 novembre alle ore 13.06 si giocherà il titolo mondiale contro l’iraniano Bahman Asgari Ghoncheh.

Nel primo turno delle eliminatorie disputato ha sconfitto con il punteggio di 2-1 il ruandese Ntungane Espoir. Match gestito nel migliore dei modi, portandosi avanti subito per 1-0, prima di realizzare un punto a testa a metà incontro che, sostanzialmente, non ha cambiato la situazione. Nelle ultime fasi del combattimento niente di fatto e terzo turno raggiunto senza intoppi.

Al terzo turno a Busà è toccato lo slovacco Matius Lieskovskiy e l’atleta di Avola non gli ha lasciato scampo con un Waza Ari iniziale che lo ha portato sul 2-0. Lo slovacco ha provato a riaprire i conti, ma l’italiano non gli ha dato il minimo appiglio, vincendo in scioltezza.

Agli ottavi di finale Busà se l’è dovuta vedere contro l’inglese Joe Kellaway che aveva sconfitto l’austriaco Luca Rettenbacher e l’australiano Tsuneari Yahiro. Per il siciliano l’incontro è stato perfetto: subito 2-0 per una penalità a Kellaway, quindi uno Yuko e Busà vola sul 3-0. Il match prosegue a senso unico con il 4-0 del nostro portacolori che chiude definitivamente i conti.

Il cammino del 31enne di Avola è proseguito con i quarti di finale, nei quali si è trovato di fronte il temibile uzbeko Dastonbek Otabolaev che in precedenza si era sbarazzato dell’egiziano Mamouh Abdelaziz Abdalla, del sudcoreano Geunchan Lee e del colombiano Juan Felipe Landzury Avenia. La sfida si è rivelata molto equilibrata con Busà che piazza il primo Yuko, a pochi secondi dalla conclusione, per andare sull’1-0 che sarà poi il risultato finale. Un colpo da vero campione in un momento complicato.

Dopo questa brillante affermazione l’avolano si è meritato la semifinale contro il fortissimo l’azero Rafael Aghayev che, in precedenza, aveva eliminato il cileno Matias Fuentes Rodriguez, l’ungherese Gabor Harspataki, l’argentino Julio Ichiki ed il guatemalteco Allan Maldonado. Nell’altra semifinale si sono scontrati il russo Beslan Mizov e l’iraniano Bahman Asgari Ghoncheh con l’asiatico che ha centrato la finale per la medaglia d’oro.

La semifinale si è disputata all’insegna dell’equilibrio con il nostro portacolori che è passato in vantaggio a 1:02 dalla fine, per poi volare sul 2-0 grazie ad uno Yuko. Risposta immediata per l’azero che realizza a sua volta uno Yuko e si porta sul 2-1. Ma è troppo tardi. Busà si aggiudica il combattimento e vola alla finale per l’oro.

Foto: Luigi Busà – FIJLKAM