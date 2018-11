Karate, Mondiali 2018: Angelo Crescenzo STRABILIANTE! Un cammino entusiasmante, è in finale per l’oro nei -60 kg!

Impresa fantasmagorica di Angelo Crescenzo che si è qualificato alla Finale per la medaglia d’oro nella categoria 60 kg ai Mondiali 2018 di karate in corso di svolgimento a Madrid (Spagna). L’azzurro si è reso protagonista di un’autentica cavalcata e si è conquistato il diritto di disputare l’atto conclusivo contro il fortissimo giapponese Naoto Sago: il nostra portacolori tornerà sul tatami nella giornata di sabato e andrà a caccia della gloria in un incontro già importantissimo per la corsa alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I primi due del ranking di categoria, infatti, si qualificheranno alla rassegna a cinque cerchi nella 67 kg (la 60 kg non è olimpica) e Crescenzo, attualmente 16esimo, avrà modo di risalire molte posizioni grazie a questo risultato. Il campano, in primavera capace di mettersi al collo l’argento agli Europei e due mesi fa vincitore della tappa di Premier League a Berlino, si è già assicurato il primo podio iridato nella carriera ma ora non vorrà certamente accontentarsi.

Oggi il vicecampione d’Europa è stato magistrale: ha incominciato la propria avventura battendo di misura il danese Casper Lidegaard (1-0), poi ha regolato il temibile azero Firdovsi Farzaliyev per 2-0 ed è successivamente uscito vittorioso dal durissimo incontro con l’arcigno uzbeko Sadriddin Saymatov (1-0). A quel punto l’angelo azzurro incrociava il proprio destino col venezuelano Jovanni Martinez avendo la meglio per hantei (preferenza dei giudici sullo 0-0) e si guadagnava così la semifinale contro il micidiale marocchino Abdessalam Ameknassi, terzo nel ranking olimpico che fino a quel momento aveva dominato. Crescenzo però non si faceva intimorire e surclassava l’africano con un perentorio 4-1 guadagnandosi la possibilità di continuare a inseguire la medaglia d’oro.













stefano.villa@oasport.it

Foto: WKF