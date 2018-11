Juventus-SPAL 2-0, Serie A: Cristiano Ronaldo e Mandzukic fanno volare i bianconeri

La Juventus ha sconfitto la SPAL per 2-0 nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I bianconeri proseguono nella propria cavalcata in campionato: dodicesima vittoria, +9 sul Napoli e +12 sull’Inter che devono però ancora scendere in campo. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno dominato in lungo e in largo contro gli emiliani, imponendosi grazie a un gol per tempo senza troppi patemi: Cristiano Ronaldo al 28′ e Mario Mandzukic al 60′ risolvono la contesa al rientro dalla sosta per le Nazionali e alla vigilia dell’impegno in Champions League contro il Valencia.



I padroni di casa partono forte, al 9′ viene annullato il gol del vantaggio (Douglas Costa provoca l’autorete di Felipe ma il pallone non era uscito dall’area di rigore sulla rimessa da fondo campo di Gomis). Al 19′ un sinistro di Douglas Costa fa paura a Gomis, il numero 11 si replica al 25′ e poi al 28′ arriva il sigillo di Cristiano Ronaldo: punizione di Pjanic, il portoghese nel cuore dell’area di rigore colpisce di sinistro di controbalzo e porta la Juventus avanti 1-0. Nella ripresa la musica non cambia, al 50′ Douglas Costa colpisce il palo con un tiro da posizione defilata e poi al 60′ arriva il raddoppio: scatto di Cristiano Ronaldo che appoggia a Douglas Costa, tiro immediato, Gomis respinge e Mandzukic insacca. All’82’ CR7 sfiora la doppietta con un diagonale destro fuori di un soffio, i bianconeri amministrano e vincono.













Foto: bestino / Shutterstock.com