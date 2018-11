Juventus-Manchester United, Champions League: programma, orari e tv. Le probabili formazioni

Mercoledì 7 novembre andrà in scena la super-sfida tra Juventus e Manchester United, valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. L’Allianz Stadium di Torino sarà il teatro di un incontro potenzialmente decisivo per le sorti del gruppo H della massima competizione continentale per club, con la squadra allenata da Massimiliano Allegri che ha la possibilità di assicurarsi la certezza aritmetica del primo posto nel raggruppamento in caso di vittoria sugli inglesi. La situazione di classifica vede infatti i bianconeri in vetta a punteggio pieno con 9 punti in tre partite, davanti al Manchester United a quota 4, al Valencia con 2 punti e agli svizzeri dello Young Boys fermi a un punto. Cristiano Ronaldo proverà a trascinare i compagni alla quarta vittoria consecutiva in Coppa, anche se sarebbe sufficiente anche un pareggio per conquistare la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale con due turni d’anticipo. Gli inglesi sono invece costretti a fare risultato a Torino per mantenere a debita distanza il Valencia (che ospiterà il modesto Young Boys) in ottica di un’ultima giornata in cui andrà in scena un autentico spareggio qualificazione: Valencia-Man United. Lo Special One Josè Mourinho punta tutto sulla stella Paul Pogba, ma dovrà certamente mettere in campo una squadra ben diversa rispetto a quella che è stata dominata in casa dalla Juventus nell’ultima sfida del girone d’andata.

La partita tra i bianconeri e i Red Devils comincerà alle ore 21.00 di mercoledì sera e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 ed in chiaro su Rai 1, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go (riservato ai soli abbonati) tramite smartphone, pc o tablet. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale con aggiornamenti in tempo reale per non perdervi nemmeno un minuto di uno dei big match della quarta giornata della Champions League. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni di Juventus-Manchester United.

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE

ore 21.00 Juventus-Manchester United – Gruppo H (diretta su Rai 1 e Sky Sport 1)

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala

MANCHESTER UNITED (4-3-1-2): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Fred, Matic, Pogba; Mata; Rashford, Martial













