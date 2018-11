Judo, Grand Prix L’Aia 2018: 16 azzurri volano in Olanda per l’ultimo Grand Prix dell’anno

Dopo aver raccolto un argento con Maria Centracchio nei -63 kg a Tashkent, l’Italjudo si presenta in Olanda per l’ultimo Grand Prix della stagione con una maxi-spedizione di 16 atleti. Le gare si disputeranno a The Hague (L’Aia) da venerdì a domenica, con 443 atleti iscritti provenienti da 66 nazioni. Gli Azzurri vanno a caccia di punti preziosissimi nel ranking mondiale di qualificazione olimpica a Tokyo 2020, ma dovranno vedersela con una start list di alto livello in quasi tutte le categorie.

Partiamo da Manuel Lombardo e Matteo Medves, impegnati nella categoria -66 kg, che partiranno dal primo turno rispettivamente contro il marocchino Boushita ed il belga Van Gansbeke. Lombardo è stato inserito nella Pool D ed in caso di vittoria all’esordio affronterebbe il temibile brasiliano Chibana, sesta testa di serie del seeding e n.16 nel ranking mondiale, con all’orizzonte una sfida con l’israeliano Shmailov nella finale di Pool. Medves, vice-campione d’Europa in carica, proverà a farsi strada nella Pool B, con la speranza di arrivare a giocarsi un posto in semifinale nella finale di Pool contro il brasiliano Cargnin, quarto del seeding e decimo nel ranking mondiale. Nei -73 kg sarà presente Giovanni Esposito, bronzo agli ultimi Europei juniores, che cercherà di passare almeno il primo turno con il modesto cinese Amu visto che al secondo turno lo attende l’ostico russo Mogushkov. Nella categoria -81 kg sono iscritti i primi due della classifica mondiale, l’iraniano Mollaei e l’olandese Frank De Wit, che sono stati sorteggiati nella Pool A e C. Fortunatamente i due azzurri in gara, Antonio Esposito e Christian Parlati, sono stati inseriti nelle Pool B e D, con il primo che dovrà vedersela con il tedesco Ressel in un eventuale quarto di finale. Parlati invece dovrà battere la concorrenza del belga Chouchi e dell’israeliano Muki per poter sognare l’accesso alle semifinali. Nei -90 kg l’azzurro Nicholas Mungai, settima testa di serie del tabellone, proverà ad accedere alla finale di Pool per affrontare presumibilmente il serbo Kukolj (numero due del ranking IJF), mentre Giuliano Loporchio (-100 kg) e Vincenzo D’Arco (+100) dovranno fare i conti con un tabellone complicatissimo.



Al femminile la Nazionale Italiana schiera Francesca Milani nei -48 kg, costretta a superare perlomeno il primo turno contro la temibile rumena Ungureanu per poi giocarsi la possibilità di garantirsi i ripescaggi contro la spagnola Figueroa (settima testa di serie del seeding). Odette Giuffrida (-52 kg) torna sul tatami dopo quasi tre settimane dal suo clamoroso successo nel Grand Slam di Abu Dhabi e punta senza mezzi termini ad un altro risultato di prestigio in un torneo che non presenta avversarie insormontabili, anche se potrebbe affrontare la testa di serie n.1 del tabellone, la belga Van Snick, nella finale di Pool. Primo turno in “trasferta” per Martina Lo Giudice e Miriam Boi nei -57 kg, visto che affronteranno all’esordio le padrone di casa olandesi Verhagen e Bergstra, con la possibilità di ottenere un buon piazzamento considerando le numerose assenze eccellenti di questa categoria. Sarà Italia-Olanda anche nei -63 kg con Nadia Simeoli che sfiderà Reumerman, con un possibile secondo turno con la britannica Livesey, sesta del seeding. Grande curiosità in casa Italia per Alice Bellandi, reduce dallo storico bis d’oro agli Europei e ai Mondiali juniores, che proverà ad accumulare esperienza e possibilmente l’accesso al tabellone dei ripescaggi per il terzo posto nei -70 kg (considerando l’ostacolo quasi insormontabile della brasiliana Portela ai quarti). Nella medesima categoria proverà a ben figurare anche Carola Paissoni, che è stata però molto sfortunata nel sorteggio e dovrà vedersela già al secondo turno con l’olandese Van Dijke, seconda favorita del seeding e n.5 del ranking IJF. Difficile ipotizzare che Giorgia Stangherlin possa superare l’incontro di primo turno dei -78 kg con la francese Camara, ma l’azzurra salirà sul tatami senza nulla da perdere e con la voglia di sovvertire il pronostico della vigilia.













Foto: Fijlkam