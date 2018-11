Jorge Lorenzo, GP Valencia MotoGP 2018: “Domenica gareggerò. Vorrei fare l’ultimo regalo al mio team”

Ultima conferenza di stampa di presentazione per i centauri del Mondiale 2018 di MotoGP. Al Ricardo Tormo di Valencia (Spagna) i giochi per il titolo sono già fatti ma le motivazioni per far bene non mancheranno. Sarà il fine settimana in cui vedremo tornare in gara Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, infatti, dopo aver saltato quattro gare, ha tanta voglia di correre con la Ducati e togliersi la soddisfazione di chiudere nel migliore dei modi l’avventura con la scuderia di Borgo Panigale.

Una conferma è arrivata da lui stesso davanti ai microfoni: “Gareggerò domenica, sto abbastanza bene. A Sepang non ero pronto, non potevo lottare per le prime 10-15 posizioni, ma per fortuna negli ultimi 10 giorni sono migliorato tanto e sono pronto per provare a raggiungere il miglior risultato per il mio team. Sarà una gara molto emozionante, con cui chiuderò una parte della mia carriera, non vedo l’ora di salire in moto”.

Jorge ha poi sottolineato quale siano state le difficoltà nel cambiare, dalla Yamaha alla Ducati, ottenendo comunque degli ottimi risultati con la Rossa: “Ho sempre creduto di poter andare veloce con qualsiasi moto, era solo questione di tempo. In questo momento cambiare moto in MotoGP è difficile, tutti i decimi sono importanti, devi avere tutto sotto controllo per essere competitivo ma col tempo l’ho dimostrato. Ci siamo divertiti tanto, ci sono stati momenti molto belli, ora vorrei fare l’ultimo regalo alla mia squadra“.













Foto: Valerio Origo