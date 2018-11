Italia-Stati Uniti stasera in tv, a che ora inizia e su che canale vederla

Stasera (ore 20.45) si disputa Italia-USA, amichevole internazionale di calcio. Alla Luminus Arena di Genk (Belgio) gli azzurri se la vedranno con la compagine a stelle e strisce in un incontro importante per il ranking e per trovare la nostra dimensione di gioco. I ragazzi di Roberto Mancini sono reduci dalla vittoria in Polonia e dal pareggio a reti bianche contro il Portogallo in Nations League, l’obiettivo è quello di proseguire su questa strada per uscire definitivamente dal tunnel dopo la mancata qualificazione ai Mondiali che risale ormai a un anno fa.



L’Italia sembra avere ritrovato la sua identità e sta cercando di riemergere utilizzando il 4-3-3 leggero anche se permangono le note difficoltà nel segnare dei gol, vedremo se la situazione cambierà contro gli americani che non stanno attraversando un ottimo momento e che sono rimasti fuori dalla rassegna iridata.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Stati Uniti, amichevole internazionale di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MARTEDI’ 20 NOVEMBRE:

20.45 Italia-USA

ITALIA-STATI UNITI: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock.com