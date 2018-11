Italia-Stati Uniti, amichevole calcio: le probabili formazioni. Molti cambi nell’undici di Mancini

Dopo il pareggio 0-0 con il Portogallo in Nations League, la Nazionale italiana di calcio affronterà in amichevole gli Stati Uniti martedì 20 novembre a Genk (Belgio). Si tratta dell’ultima partita del 2018 per gli azzurri e visto che diversi big hanno già lasciato il ritiro per tornare nelle rispettive squadre, ci saranno molti cambi rispetto alle ultime partite. Andiamo quindi a scoprire le probabili formazioni del match.

Roberto Mancini dovrebbe rimanre fedele al modulo 4-3-3 pur cambiando gli interpreti. In porta confermato Donnarumma, mentre in difesa verrà chiamato ad un ulteriore sforzo Bonucci, affiancato da Rugani. Sugli esterni dovremmo vedere dal primo minuto De Sciglio ed Emerson Palmieri. A centrocampo restano ancora diversi dubbi, con Verratti che dovrebbe riposare, con Pellegrini e Gagliardini ad affiancare Barella. In attacco rivoluzionato il tridente offensivo che sarà composto da Berardi, Lasagna e Politano. Potrebbero però esserci anche delle sorprese visto che il CT avrà in panchina tanti giovani interessanti tra cui il difensore Mancini, il centrocampista Tonali e la punta Kean. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il tecnico Dave Sarachan potrebbe riproporre il 4-2-3-1 visto contro l’Inghilterra, con Wood unica punta supportato da Timothy Weah, Green e Pulisic.

Probabili formazioni Italia-Stati Uniti

Italia (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Emerson Palmieri; Barella, Gagliardini, Pellegrini; Politano, Lasagna, Berardi.

Stati Uniti (4-2-3-1): Guzan; Yedlin, Brooks, Miazga, Villafana; Trapp, Mckennie; Weah, Green, Pulisic; Wood.













