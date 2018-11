Italia-Portogallo LIVE, DIRETTA Nations League 2019 calcio – Come vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Questa sera si completerà il girone dell‘Italia in Nations League: gli azzurri di Roberto Mancini sfideranno il Portogallo al Meazza di Milano nella quinta giornata, con fischio d’inizio alle ore 20.45. Per gli italiani è fondamentale la vittoria per continuare a sperare nella vittoria del raggruppamento, mentre ai lusitani basterà il pari per la matematica certezza del primato.

La sfida della Nazionale italiana sarà trasmessa in diretta su Raiuno ed in streaming su RaiPlay, mentre come al solito OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale con pagelle live. Serve spingere gli azzurri verso i tre punti per non rendere del tutto inutile Portogallo-Polonia di martedì 20, partita che deciderà il girone.

Come seguire live la sfida di Nations League

Sabato 17 novembre ore 20.45

Stadio Meazza di Milano

Italia-Portogallo

diretta tv su Rai 1

diretta streaming su Raiplay

diretta live testuale integrale su OA Sport

Le probabili formazioni della sfida

Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All.: Mancini.

Portogallo: Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Mario Rui; Neves, Carvalho, R. Silva; Pizzi, B. Silva; A. Silva. All.: Santos.













