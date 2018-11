Italia-Portogallo, Alessio Romagnoli dà forfait: contrattura muscolare. Problemi per il Milan

Alessio Romagnoli deve dare forfait in vista di Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio in programma domani sera a San Siro. Il difensore del Milan ha accusato una contrattura muscolare durante l’allenamento e dunque ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale in attesa di ulteriori valutazioni mediche sulle sue condizioni fisiche. Una bella tegola non soltanto per l’Italia ma anche per Rino Gattuso che rischia di perdere una pedina importante considerando anche l’affollata infermeria rossonera.