Italia-Inghilterra Under21, amichevole calcio: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi giovedì 15 novembre si gioca Italia-Inghilterra, amichevole tra Nazionali Under 21. Incontro di lusso per gli azzurri che sfideranno i pari età inglesi in un test davvero molto importante verso gli Europei del prossimo anno che si giocheranno proprio nel nostro Paese. I ragazzi di Gigi Di Biagio scenderanno in campo motivati e decisi a ottenere un risultato importanti ma soprattutto vorranno dare indicazioni importanti sotto il profilo del gioco. Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara capiremo ulteriormente la caratura di questa squadra che si dovrà misurare contro un avversario davvero importante, lanciato nelle qualificazioni alla prossima rassegna continentale.



Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Inghilterra, amichevole tra Nazionali Under 21. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE:

18.30 Italia-Inghilterra

ITALIA-INGHILTERRA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.













Foto: Dziurek Shutterstock.com