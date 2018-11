Italia-Germania, amichevole calcio femminile: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi sabato 10 novembre si giocherà Germania-Italia, amichevole internazionale di calcio femminile. Sfida di lusso per le azzurre che scenderanno in campo a Osnabrueck per affrontare le Campionesse Olimpiche in una prova del nove: le ragazze di Milena Bartolini, che sono già state capaci di pareggiare con la Francia e di battere la Svezia in due recenti incontri amichevoli, cercheranno l’impresa contro la corazzata teutonica che abbiamo battuto solo cinque volte a fronte però di ben 15 sconfitte, l’ultima nel girone eliminatorio degli Europei 2017. Questa volta, però, Cristian Girelli e compagne hanno tutte le carte in regola per tenere testa alla blasonata Germania e provare l’impresa al Bremer Bruecke.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Germania. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.



SABATO 10 NOVEMBRE:

16.00 Italia-Germania

ITALIA-GERMANIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.













Foto: Isabella Gandolfi