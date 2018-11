Incidente a Sophia Floersch: esclusa le lesione del midollo spinale per la tedesca. La FIA apre un’indagine

Una macchina impazzita che va schiantarsi a 276 km/h fuori dalla pista. Un’immagine terrificante quella a cui abbiamo assistito nel corso del GP di Macao di F3 e che ha avuto per protagonista la tedesca Sophia Floersch. La 17enne el Team van Amersfoort, secondo quanto riportano i media tedeschi, non avrebbe subito la lesione del midollo spinale e la lunga operazione alla quale si è sottoposta ha dato esito positivo. “Sophia è ora monitorata nel reparto di terapia intensiva e vi trascorrerà anche la notte dal lunedì al martedì“, ha dichiarato il papà della ragazza.

Una dinamica che ha colpito l’attenzione di tutti anche della FIA che a quanto pare avrebbe aperto un’indagine per far luce sulle cause del crash. Raccogliendo le prime testimonianze sembrerebbe che sia stata l’esposizione di una bandiera gialla, tardivamente messa da parte dopo il regime di Safety Car, ad innescare il tutto. La vettura che precedeva la Floersch, ovvero quella di Jehan Daruvala, avrebbe frenato improvvisamente portando al contatto tra le due vetture. Non resta che attendere ulteriori dettagli.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix