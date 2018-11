Hockey prato femminile, A1 2018-2019: risultati e classifica della settima giornata. L’Amsicora è imbattibile

Settimo turno per il campionato femminile di hockey su prato: l’Amsicora non ha intenzione di fermarsi e timbra il sesto successo in altrettanti match (ha un incontro da recuperare). Le cagliaritane battono 4-1 la Ferrini nel derby e restano in vetta alla graduatoria a pari punti con la Lorenzoni, abile a vincere 3-1 in trasferta sul CUS Padova. Successi anche per Libertas San Saba (2-0 all’Argentia) e Butterfly (2-1 al CUS Pisa). Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata.

Settima giornata

CUS Padova-HF Lorenzoni: 1-3 (Conforto – PAD; Vyhanyilo, Savenko, Tosco; LOR)

Butterfly HCC-CUS Pisa: 2-1 (Fatin 2 – BUT; Puglisi – PIS)

Libertas San Saba-HC Argentia: 2-0 (Quentlas, Buda)

SG Amsicora-Pol. Ferrini: 4-1 (Granatto 2, Carta 2 – AMS; Piras C. – FER)

Classifica

Rank Squadre Punti Giocata Vinte Pareggiate Sconfitte Points home Points away Diff Percentuale vittorie 1 SG AMSICORA 18 6 6 0 0 12 6 23 – 6 1.000 2 HF LORENZONI 18 7 6 0 1 12 6 22 – 7 0.857 3 HF LIBERTAS SAN SABA 13 7 4 1 2 9 4 14 – 10 0.643 4 BUTTERFLY ROMA HCC 11 7 3 2 2 5 6 19 – 19 0.571 5 HC ARGENTIA 9 6 3 0 3 6 3 7 – 10 0.500 6 POL. FERRINI 7 7 2 1 4 3 4 10 – 16 0.357 7 CUS PISA 3 7 1 0 6 0 3 8 – 19 0.143 8 CUS PADOVA 0 7 0 0 7 0 0 6 – 22 0.000

Foto: Instagram Amsicora