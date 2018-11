Serie A 2018-2019: i risultati del pomeriggio. Il Torino travolge 4-1 la Samp, il Sassuolo supera 2-0 il Chievo

Vittorie importanti per Torino e Sassuolo in chiave Europa League nell’undicesima giornata della Serie A di calcio. I granata hanno battuto 4-1 in trasferta la Sampdoria, mentre i neroverdi hanno vinto 2-0, sempre in trasferta, con il Chievo. Termina invece in parità sullo 0-0 la sfida tra Parma e Frosinone. Andiamo a vedere nel dettaglio come sono andate le tre partite delle 15.00.

Sampdoria-Torino 1-4

Potrebbe essere la vittoria della svolta per la squadra di Mazzari, che con una prestazione convincente porta a casa tre punti preziosi per la classifica. Nel primo tempo i granata sfruttano subito la prima occasione e vanno in vantaggio al 12’ con Belotti, che insacca di testa sul cross di De Silvestri. La Sampdoria prova a reagire, ma al 43’ arriva il raddoppio granata con Belotti che si procura e trasforma un rigore. Nella ripresa il Torino segna ancora con il 3-0 al 56’ di Iago Falque. I blucerchiati prova a riaprire la partita al 65’ con Quagliarella su rigore, ma poi al 78’ il Toro chiude i conti con Izzo.

Chievo-Sassuolo 0-2

Altra sconfitta per il Chievo di Ventura, che resta a -1 in classifica, torna invece alla vittoria il Sassuolo dopo quattro gare. Avvio di gara su ritmi bassi, con Barardi che ha due buone occasioni, ma sbaglia il tiro. Nel finale di primo tempo il Sassuolo schiaccia in difesa i padroni di casa e sblocca il risultato al 42’ con una bella azione: Boateng appoggia a Berardi, che serve Di Francesco in area, che calcia perfettamente all’angolino. Nella ripresa non cambia l’inerzia del match con il Sassuolo che continua a dominare. All’88’ viene espulso Tanasijevic per doppio giallo e a peggiore ulteriormente la giornata del Chievo al 94’ arriva l’autogol di Giaccherini.

Parma-Frosinone 0-0

Termina a reti inviolate una partita priva di squilli da entrambi le parti. Nel primo tempo il Parma prova a fare la partita, ma gli attaccanti sono poco lucidi e non trovano la porta, mentre il Frosinone difende e riparte in contropiede. Nella ripresa i padroni di casa restano in dieci uomini per il rosso diretto a Stulac al 61’ per un bruttissimo fallo su Chibsah e il Frosinone fa così la partita, ma non riesce a trovare il gol, con Sepe che salva il risultato allo scadere su colpo di testa di Vloet.













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni Shutterstock.com