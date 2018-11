Hockey prato, A1 2018-2019: decima giornata, risultati e classifica. Amsicora e Bra non si fanno male

Decima giornata per il campionato maschile di hockey su prato, l’ultima prima della pausa invernale: non si fanno del male Amsicora e Bra che pareggiano e restano in coppia al comando della classifica dopo l’1-1 odierno. Ad approfittarne c’è il Bonomi che distrugge per 9-2 il Valchisone e si fa sotto: due lunghezze di ritardo per i lomellini. Andiamo a rivivere la giornata odierna con tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Decima giornata

CUS Padova-HT Bologna 3-1 (Singh, De Angelis, Corrado M. – PAD; Shahzad – BOL)

CUS Pisa-HC Roma 0-0

SG Amsicora-HC Bra 1-1 (Boi – AMS; Giraudo – BRA)

Hockey Bonomi-HP Valchisone 9-2 (Padovani, Palacio 3, Ortega, Eguizabal, Asuni 2, Remus – BON; Ughetto M., Middeldorp – VAL)

UHC Adige-Pol. Ferrini 1-3 (Munafó – ADI; Waleed, Hassan, Gaston)

Classifica

Rank Squadre Punti Giocata Vinte Pareggiate Sconfitte Points home Points away Diff Percentuale vittorie 1 HC BRA 23 10 7 2 1 15 8 33 – 13 0.800 2 SG AMSICORA 23 10 7 2 1 13 10 33 – 19 0.800 3 SH P. BONOMI 21 10 7 0 3 12 9 36 – 17 0.700 4 CUS PADOVA 15 10 5 0 5 15 0 23 – 24 0.500 5 H. TEAM BOLOGNA 15 10 5 0 5 12 3 23 – 32 0.500 6 HC ROMA 14 10 4 2 4 9 5 20 – 19 0.500 7 HP VALCHISONE 14 10 4 2 4 11 3 27 – 30 0.500 8 UHC ADIGE 12 10 4 0 6 9 3 16 – 22 0.400 9 POL JUVENILIA 10 9 3 1 5 10 0 17 – 24 0.389 10 CUS PISA 10 10 3 1 6 10 0 22 – 27 0.350 11 POL. FERRINI 10 10 3 1 6 6 4 20 – 31 0.350 12 ASD TEVERE EUR H. 4 9 1 1 7 1 3 17 – 29 0.167

Foto Andrea Lusso