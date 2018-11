Hockey ghiaccio, Alps League 2018-2019: Valpusteria inarrestabile, impresa Vipiteno all’overtime, vince anche Milano, cadono Cortina e Gherdeina

Si è conclusa da poco la 18ma giornata di Alps League 2018-2019. Dopo i due anticipi di ieri (Bregenzerwald-Fassa 6-2 e Klagenfurt-Renon 3-6), si sono disputati altri 5 incontri ed ognuno di questi ha visto in campo una squadra italiana: la regina incontrastata rimane Valpusteria che, con la vittoria casalinga ai danni del Salisburgo per 5-2, raggiunge il clamoroso bottino di 16 successi in altrettante partite. Ottime prestazioni anche di Vipiteno, che si impone per 2-1 al supplementare sul forte Lustenau, e Milano, vittoriosa in casa per 6-3 contro il Kitzbühel, mentre sono state battute sia Cortina, ai rigori dallo Zeller Eisbaren, che Gherdeina, dal Feldkirch.

Partiamo dalla capolista. A Brunico i Lupi gialloneri hanno dimostrato ancora una volta di non avere eguali, battendo nettamente l’insidiosa Salisburgo. Proprio gli austriaci sono i primi ad andare a segno, dopo soli 3′, con lo svedese Oliver Nordberg, imbeccato da Samuel Witting in situazione di powerplay, fase di gioco in cui i salisburghesi sono fortissimi. A partire dall’ultimo minuto della prima frazione, però, i padroni di casa cambiano marcia e riequilibrano il match con la rete dell’azzurro Ivan Althuber, su assist del connazionale Max Oberrauch, per poi passare avanti ad inizio secondo tempo con Markus Gander, servito da Tommaso Traversa. Da questo momento in poi entra in gioco la fortissima difesa pusterese, che stoppa ogni tentativo dei rivali. Valpusteria chiude poi i giochi nella terza frazione grazie alle 3 reti di Raphael Andergassen, Oberrauch e Armin Hofer, inutile il gol del conclusivo 5-2 di Christof Wappis per i rivali.

Soffre ma vince Vipiteno contro i secondi della classe, i ragazzi del Lustenau, ora a meno 12 da Valpusteria. Perseveranti sin da subito i Wipptal Broncos, che, andati in svantaggio al 17′ del primo periodo per via della rete del canadese David Labrecque, su passaggio vincente di Martin Grabher Meier, reagiscono immediatamente trovando il pari con Luca Felicetti, servito da Dominik Bernard. Al termine di due frazioni estremamente tirate ma a reti bianche, gli italiani la spuntano grazie alla zampata vincente di Roland Hofer dopo soli 49” dall’inizio del supplementare. Vipiteno si riprende così l’importantissimo ottavo posto, perso momentaneamente ieri per la vittoria di Ritten.

Vittoria tranquilla e mai in discussione per Milano contro i più quotati austriaci del Kitzbuhel all’Agorà. I rossoblu chiudono la sfida già nel primo terzo, concluso con il parziale di 4-1: reti di Marcello Borghi, Andreas Radin, Edoardo Caletti, Tommaso Terzago e nel mezzo quella ospite di Adam Havlik. Milano trova anche il 5-1 in avvio seconda ripresa ancora con Caletti, prima di subire un piccolo calo tra i minuti finale del secondo periodo e quelli iniziali del terzo, in cui gli avversari si rifanno sotto grazie alle marcature di Peter Lenes e Havlik, entrambe in superiorità numerica. I lombardi non si disuniscono e archiviano la pratica con il sigillo finale del francese Guillaume Doucet a porta vuota.

Arrivano due battute d’arresto per Cortina e Gherdeina: i biancoazzurri perdono ai rigori per mano degli Orsi Polari dello Zeller Eisbaren, al seguito dell’1-1 nei tempi regolamentari, mentre i ladini non riescono a tenere botta contro i forti austriaci del Feldkirch, collassando da metà seconda frazione, quando il risultato era ancora sull’1-1, e subendo tre reti prima della fine dell’incontro. Per la classifica aggiornata dell’Apls League clicca QUI.













Foto: Shutterstock