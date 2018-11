Highlights Torino-Parma 1-2, il VIDEO e i gol della partita. Decidono Gervinho e Inglese

Il Parma ha sconfitto il Torino per 2-1 nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A. I ducali hanno espugnato l’Olimpico di Torino grazie a una grande prestazione di squadra: Gervinho porta in vantaggio gli emiliani al 6′ sfruttando un errore della retroguardia avversaria, poi Inglese raddoppia al 25′ con un gran tocco in area di rigore e a nulla vale la marcature di Baselli al 37′. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita, tutti i gol e la sintesi dell’incontro.

GOL GERVINHO (0-1):

GOL INGLESE (0-2):

Que toque tan sutil te primeras para colocar el balĂłn en la escuadra. Roberto Inglese en su máximo esplendor 🔥 pic.twitter.com/7qGQh4aZXe — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) November 10, 2018

GOL BASELLI (1-2):

Bagunça na área do Parma e a bola acaba chegando no Baselli que chuta da entrada da área e faz um belo gol.

pic.twitter.com/o5I70sK7LB — Campeonato Italiano (@CampeonatoItal1) November 10, 2018













Foto:Â cristiano barni Shutterstoc