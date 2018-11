Highlights Serie A calcio, i VIDEO e tutti i gol dell’undicesima giornata. Volano Inter, Napoli e Juventus

Sono stati ben 33 i gol messi a segno nell’undicesima giornata di Serie A di calcio. Prosegue la corsa della lanciatissima Juventus, che ha incontrato qualche difficoltà di troppo per venire a capo dell’ostico e ben organizzato Cagliari. Tutto facile per Napoli ed Inter, le prime inseguitrici della Vecchia Signora. Nuova vittoria all’ultimo respiro per il Milan a Udine, ancora una volta firmata dal difensore-goleador Romagnoli. Rallenta la Roma, fermata sull’1-1 dalla Fiorentina, mentre la Lazio, trascinata da Immobile, supera la SPAL. In chiave salvezza, resta disperata la situazione del Chievo Verona, sconfitto in casa dal Sassuolo: la panchina di Giampiero Ventura è già in bilico. Andiamo a rivivere tutte le azioni ed i gol dell’undicesima giornata.

VIDEO HIGHLIGHTS UNDICESIMA GIORNATA SERIE A CALCIO

UDINESE-MILAN 0-1:

BOLOGNA-ATALANTA 1-2:

SAMPDORIA-TORINO 1-4:

CHIEVO-SASSUOLO 0-2:

PARMA-FROSINONE 0-0

LAZIO-SPAL 4-1:

JUVENTUS-CAGLIARI 3-1:

FIORENTINA-ROMA 1-1:

INTER-GENOA 5-0:

NAPOLI-EMPOLI 5-1:













