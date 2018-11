Golf, PGA Tour 2019: Peter Uihlein in testa al termine del primo round dello Shriners Hospital for Children Open

Il PGA Tour 2019 non conosce soste. Prende il via infatti lo Shriners Hospital for Children Open (montepremi 6,8 milioni di dollari), torneo che si svolge sul percorso par 71 del TPC at Summerlin di Las Vegas (Nevada, Stati Uniti).

Al termine del primo round troviamo al comando Peter Uihlein. L’americano guida la leaderboard con lo score di -8 grazie ad un giro quasi immacolato (9 birdie, un bogey). In seconda piazza con -7 il connazionale Seth Reeves che vanta una lunghezza di margine sugli statunitensi Robert Streb ed Harold Varner III.

Quinta posizione e top ten completata con il punteggio di -5 dal colombiano Sebastian Munoz, dai sudcoreani Kim Si-woo e Kim Meen-whee, dal messicano Adam Ancer e dagli statunitensi Jordan Spieth, Bryson DeChambeau e Sam Ryder.

Ricordiamo che nella passata edizione trionfò l’americano Patrick Cantlay con il punteggio di -9. Il golfista di Long Beach si trova attualmente in 32esima posizione con lo score di -2 e dal secondo round tenterà di introdursi nella lotta al titolo.