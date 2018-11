Golf, PGA Tour 2019: Charles Howell III guida The RSM Classic al termine del primo round

Come di consueto l’inizio del fine settimana coincide con l’avvio di un nuovo torneo del PGA Tour. I golfisti del circuito americano si sono spostati a Saint Simons Island (Georgia, Stati Uniti) per darsi battaglia nell’RSM Classic (montepremi 6,4 milioni di dollari).

Il torneo si svolge sui due percorsi del Sea Island Golf Club: il Seaside course (par 70), ed il Plantation course (par 72). Al termine del primo round troviamo al comando Charles Howell III. Lo statunitense guida con lo score di -8 (64 colpi, PL), due meglio dei connazionali J.J. Spaun ed Austin Cook, entrambi impegnati sul medesimo percorso.

-5 e quarta posizione per l’australiano Aaron Baddeley, per gli americani Davis Love III e Chase Wright. Chiudono la top ten con il punteggio di -4 i sudcoreani Sung-jae Im e Kim Meen-whee, gli statunitensi Patton Kizzire, Cameron Champ, Brendon Todd, Jason Gore, Ted Potter jr, Peter Uihlein e Brian Harman. Quest’ultimo vanta il miglior punteggio tra coloro che hanno disputato il primo giro sul Seaside course.

Nella passata edizione trionfò l’americano Austin Cook con 4 lunghezze di margine su J.J. Spaun. Entrambi sono ben piazzati dopo la prima tornata. L’alternanza tra i percorsi con il passare dei giorni sarà sicuramente fondamentale ai fini della classifica.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock