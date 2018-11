Golf, PGA Tour 2019: Bryson DeChambeau si aggiudica lo Shriners Hospitals for Children Open

US golfer Bryson Dechambeau plays a shot out of a bunker during a practice session ahead of the 42nd Ryder Cup at Le Golf National Course at Saint-Quentin-en-Yvelines, south-west of Paris on September 25, 2018. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Lo statunitense Bryson DeChambeau centra la quinta vittoria in carriera sul PGA Tour e conquista lo Shriners Hospitals for Childern Open 2018. Il 25enne californiano è riuscito a superare il connazionale Patrick Cantlay al termine di un duello serrato grazie all’Eagle messo a segno alla buca 16 del par 71 del TPC Summerlin di Las Vegas (Nevada, Stati Uniti). La vittoria proietta il giovane golfista americano al quinto posto del ranking mondiale con ben cinque posizioni guadagnate in questo fine settimana.

Un ultimo giro appassionante quello andato in scena nella notte statunitense. DeChambeau, al comando dopo le prime 54 buche, ha chiuso l’ultimo round in 66 colpi con un Eagle, quattro Birdie e un solo Bogey imponendosi con lo score complessivo di -21. Alle sue spalle non è bastato un quarto giro in 65 (nove Birdie e tre Bogey) all’americano Patrick Cantlay per difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il 26enne di Long Beach si è dovuto accontentare della seconda piazza -20 per il torneo. Terzo posto a -19 per lo statunitense Sam Ryder, autore di un’ultima tornata in 62, con la quale è riuscito a recuperare ben undici posizioni.

Predominio a stelle e strisce nella top-10. Tre giocatori al quarto posto a -17: Rickie Fowler, Robert Streb e il messicano Abraham Ancer, primo golfista non statunitense in classifica. In settima posizione a -15 chiudono Ryan Palmer, Chesson Hadley e Lucas Glover (che perde quattro posti con il par nell’ultima tornata). Decimi a -14 Bud Cauley, Brandon Harkins, Scott Piercy, Gary Woodland e il cileno Joaquin Niemann. Da segnalare anche il 15° posto di Aaron Wise, alla prima uscita come PGA TOUR’s Rookie of the Year, e la 23a posizione finale di Peter Uihlein, in testa all’inizio dell’ultimo giro ma sprofondato a causa di un disastroso +4 di giornata.













Foto: Lapresse