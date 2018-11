Golf, oggi la super sfida tra Tiger Woods e Phil Mickelson: il match delle stelle, 9 milioni di montepremi

Oggi è un grande giorno per il golf, una di quelle giornate destinate a entrare nella storia. A Las Vegas (Nevada, USA) andrà in scena la super sfida tra Tiger Woods e Phil Mickelson, semplicemente il Match: Black Friday di lusso al Shadow Creek Golf Course dove due dei più grandi campioni di sempre si fronteggeranno in un match play su 18 buche con un vertiginoso montepremi di 9 milioni di dollari (ma una nparte verrà devoluta in beneficenza). I due fenomeni statunitensi sono pronti per un confronto da brividi: da una parte il 42enne Woods, 80 vittorie nel PGA Tour tra cui 14 Major; dall’altra il 48enne Mickelson, 43 successi nel circuito tra cui 5 Major.



Grande stima tra i due golfisti che però più volte si sono punzecchiati nel corso della loro carriera, anche durante la conferenza stampa dell’evento dove sono arrivati a scommettere 200mila dollari su chi metterà a segno il primo birdie. La Tigre non si è tirata indietro: “Sarà un’esperienza unica. Per oltre 20 anni sono stato nella testa e nei pensieri di Phil. Figuriamoci adesso. Mi teme e lo ha sempre fatto“.













Foto: shutterstock_299538305