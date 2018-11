Golf, Martin Kaymer potrà disputare i tornei del PGA Tour nel 2019

Dopo un anno terribile, segnato dagli infortuni e da un conseguente rendimento a fasi alterne, per Martin Kaymer arriva una buona notizia: l’ex numero 1 del mondo è stato autorizzato a giocare i tornei del PGA Tour nel 2019, in quanto destinatario di un’esenzione speciale perché infortunato troppo a lungo nel 2018.

Il golfista tedesco, proprio per questa ragione, ha vissuto una stagione da incubo, raggiungendo il podio in un unico evento, il BMW International Open, dov’è arrivato secondo alle spalle dell’inglese Matt Wallace. In diverse altre occasioni, invece, non ha neppure superato il taglio del secondo giro, e ha ottenuto un secondo risultato positivo solo la scorsa settimana, al Turkish Airlines Open di Antalya, col quinto posto.

Nella sua carriera, Kaymer è stato vincitore di due tornei Major: gli US Open del 2010 e il PGA Championship del 2014. Vanta altre 21 vittorie sui vari tour in giro per il mondo, suddivise tra le 11 sull’European Tour, le tre sul PGA Tour, l’unica sul Sunshine Tour e le due sul Challenge Tour, oltre ad altre otto di altra natura. Si è trovato, inoltre, alla prima posizione del ranking mondiale per otto settimane nel 2011. Questa settimana lo vedremo impegnato in Sudafrica, al Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player.













Foto: Pier Colombo