Golf, European Tour 2018: Francesco Molinari quinto dopo il primo giro del DP World Tour Championship. Al comando Otaegui e Smith

Il primo giro del DP World Tour Championship, torneo conclusivo dell’European Tour 2018 che vede in scena i migliori 60 golfisti della stagione continentale, comincia con una coppia al comando. I due giocatori al primo posto sono lo spagnolo Adrian Otaegui e l’inglese Jordan Smith, entrambi a -6 sul par 72 di Dubai disegnato dal grande Greg Norman. In particolare, Smith è stato autore di una grandissima seconda parte del percorso, dove a fronte di un bogey ha realizzato un eagle e cinque birdie.

In terza posizione, a -5, c’è un’altra coppia anglo-spagnola: è formata da Danny Willett per la parte inglese e da Jon Rahm per la parte iberica. Il vincitore del Masters di Augusta del 2016 e l’ultimo vincitore di questo torneo hanno entrambi avuto una giornata un po’ divisa tra alti e bassi.

Francesco Molinari parte col quinto posto in classifica, ma fino a quattro buche dalla fine il torinese si trovava anch’egli a -6. Due putt sbagliati da molto vicino, alla buca 15 e alla 18, lo hanno retrocesso un pochino più indietro, così si trova a quota 68 colpi in compagnia degli inglesi Matt Wallace e Ross Fisher, del cinese Haotong Li e del belga Thomas Pieters.

Buona partenza anche per Andrea Pavan, che si è ritagliato un posto nel gigantesco gruppo in decima posizione a -3. Pavan è in buona compagnia, visto che tra i dodici golfisti che hanno impiegato 69 colpi per il giro ci sono l’americano Patrick Reed, il nordirlandese Rory McIlroy, l’inglese Tommy Fleetwood (l’unico avversario di Molinari per vincere la Race to Dubai), lo svedese Alex Noren e il redivivo spagnolo Rafa Cabrera-Bello.

Più in sofferenza Lee Westwood (22°), arrivato dalla prima vittoria di un torneo dopo tre anni, Sergio Garcia (28°), Martin Kaymer (39°) e Lucas Bjerregaard (ultimo).













