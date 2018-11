Golf, European Tour 2018: al Turkish Airlines Open s’invola in testa Justin Rose. Risale moltissimo Paratore, scende Pavan

Europe's English golfer Justin Rose plays a fairway shot during his foursomes match on the second day of the 42nd Ryder Cup at Le Golf National Course at Saint-Quentin-en-Yvelines, south-west of Paris, on September 29, 2018. (Photo by Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP)

Justin Rose è al comando del Turkish Airlines Open di Antalya, terzultimo torneo dell’European Tour 2018. L’inglese, come ieri, ha girato in 65 colpi sul par 71 del Regnum Carya Golf & Spa Resort dell’ottava più popolosa città turca, ponendo un marchio d’autore sulla propria prestazione odierna col birdie alla buca 18.

A inseguire il vincitore degli US Open 2013 c’è un terzetto formato dai connazionali Danny Willett e Tom Lewis e dal danese Thorbjorn Olesen, tutti a -10. Olesen era in testa con Rose fino alla buca 17, poi le strade si sono divise alla 18: bogey per l’uno, birdie per l’altro. In quinta posizione, a -9, c’è un certo affollamento, con le presenze dell’inglese Sam Horsfield, del cinese Haotong Li, del francese Alexander Levy e dello spagnolo Adrian Otaegui. Nono posto, con 8 colpi sotto il par, per un altro suddito della Regina, Tommy Fleetwood, che fa coppia con l’australiano Jason Scrivener. Il leader di ieri, l’irlandese Paul Dunne, è intruppato in un gruppo a -7 con il connazionale Padraig Harrington, il suddito della Regina Tommy Fleetwood, il tedesco Martin Kaymer e il belga Nicolas Colsaerts, che è alla caccia della quarta top ten di un anno complicato.

Il capitolo dedicato agli italiani vede totalmente invertite le prestazioni di ieri: Renato Paratore sfodera un giro in 66 colpi che lo posiziona a -3, in trentasettesima posizione. Perde invece diverso terreno Andrea Pavan, la cui partenza alla buca 10 è stata orrenda, con quattro colpi sopra il par non più recuperati e il conseguente 58° posto in classifica.













