Ginnastica, Vanessa Ferrari spegne 28 candeline e insegue le Olimpiadi 2020: il sogno della Farfalla verso Tokyo

Tanti auguri a Vanessa Ferrari che oggi compie 28 anni, un sabato particolare per la Campionessa del Mondo 2006 che ha già messo nel mirino il suo prossimo obiettivo: le Olimpiadi di Tokyo 2020, quando ormai le trenta candeline saranno all’orizzonte. La Farfalla di Orzinuovi, dopo l’infortunio subito lo scorso anno durante la Finale al corpo libero dei Mondiali, si è operata ed è tornata ad allenarsi proprio per rimettersi in carreggiata e inseguire il sogno della quarta partecipazione ai Giochi (sarebbe record per un’italiana): per volare nel Sol Levante, però, bisognerà recuperare la migliore forma fisica e soprattutto bisognerà qualificarsi sul campo. La missione non sarà certamente delle più semplice anche se la bresciana ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco ancora una volta e inseguire i suoi sogni, come ci ha abituato a fare in praticamente quindici anni di carriera ai massimi livelli.

L’allieva di Enrico Casella non demorde e rilancia continuamente con la sua proverbiale caparbietà e con la rinomata grinta per farsi trovare pronta in vista della prossima stagione. Il cammino di Vanessa è già segnato: tra due weekend non sarà in pedana a Cottbus per la prima tappa della Coppa del Mondo di specialità, il circuito che assegna dei pass per le Olimpiadi, ma sicuramente la rivedremo in scena nel 2019 per cercare di volare ai Giochi da individualista. La migliore Vanessa Ferrari può sempre puntare in alto e nel giorno del suo 28esimo compleanno le rivolgiamo un grandissimo in bocca al lupo.