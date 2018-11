Ginnastica, Simone Biles vince i Mondiali ma è dispiaciuta: “Sono tornata per superare i limiti, oggi ho fallito”

“Non volevo farvi venire un attacco di cuore, scusatemi“. Simone Biles scherza così su Twitter dopo essersi laureata Campionessa del Mondo all-around, suo quarto trionfo sul giro completo (nessuna come lei nella storia, superato il record di Svetlana Khorkina). La Reginetta della Polvere di Magnesio ha avuto una gara problematica a causa delle cadute al volteggio e alla trave ma è riuscita ugualmente a imporsi nonostante qualche patema d’animo, come traspare anche dal suo tweet.

Nelle interviste post-gara, però, la 21enne di Columbus ha palesato un po’ di rammarico per come è andata la gara tanto che non ha nemmeno menzionato il record e non è sembrata neanche contenta del suo quarto titolo iridato nel concorso generale individuale: “Sono un po’ dispiaciuta perché so di poter ottenere punteggi migliori, spero dunque di rifarmi nelle finali di specialità. Io non sono tornata solo per vincere ma per superare i miei limiti e oggi non ci sono riuscita, oggi non c’era in pedana la ginnasta che io so di essere. Sono dispiaciuta perché non ho mostrato ciò di cui sono capace, ad ogni modo sono contenta di salire sul gradino più alto del podio nonostante le cadute“.

Simone Biles dà uno sguardo anche all’immediato futuro: “Dopo gli errori di oggi mi piacerebbe andare a correggere alcune cose ma non posso farlo perché domani ci sono subito le finali di specialità. Non so se porterò ancora in gara il The Biles“.

didn’t mean to give everyone a heart attack. I apologize. 🖤 I won’t do that again — Simone Biles (@Simone_Biles) November 1, 2018

Don’t just dream of a place on the podium. Dream of a place in history. #justdoit pic.twitter.com/LWHGKZ6i1F — Nike (@Nike) November 1, 2018













Foto: Ricardo Bufolin/FGI