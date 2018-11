Ginnastica, Serie A1 2019: tutte le adesioni e le squadre partecipanti. La Brixia Brescia difende lo scudetto

Sono state comunicate le adesioni alla Serie A 2019 di ginnastica artistica, il campionato a squadre che si articolerà in tre tappe tra febbraio e maggio. Al massimo campionato (A1) parteciperanno dodici squadre, proprio come in A2: le adesioni alla data odierna sono praticamente totali (c’è solo un’assenza in cadetteria tra le donne).

La Brixia Brescia si presenterà come sempre con tutti i favori del pronostico per difendere lo scudetto tra le donne, ci sono ben cinque società lombarde e ben otto sono nel Nord Italia al femminile: il campionato si preannuncia interessante e avvincente, sicuramente fondamentale in un anno decisivo per la nostra corsa alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (si disputeranno Europei e Mondiali). Di seguito tutte le iscritte.

SERIE A1 FEMMINILE:

Ginnastica Reale Torino

GAL Lissone

Brixia Brescia

Centro Sport Bollate

Juventus Nova Melzo

Estate 83 Lograto

Corpo Libero Gym Team Padova

Artistica ’81 Trieste

Giglio Montevarchi

WSA San Benedetto del Tronto

Ginnastica Civitavecchia

Olos Gym 2000 Roma

SERIE A2 FEMMINILE:

Forza e Virtù 1892 Novi Ligure

Victoria Torino

Ghislanzoni Lecco

Ginnastica Sampietrina Seveso



Polisportiva Fino Mornasco

Fanfulla 1874 Lodi

Gruppo Sportivo Audace

Biancoverde Imola

Adesso Sport

Ginnastica Romana

Ginnastica Salerno

SERIE B FEMMINILE:

Pro Lissone

Propatria 1883 Milano

Invictus Gymnastica

Fratellanza Savonese

Vis Academy

SERIE A1 MASCHILE:

Libertas Vercelli

Ginnastica Pro Carate

Ginnastica Pro Patria Bustese

La Costanza Massucchi Mortara

Juventus Nova Melzo

Dilettantistica Spes Mestre

Corpo Libero Gym Team Padova

Panaro Modena

Ginnastica Pasqualetti Macerata

Roma 70 Ginnastica

Ginnastica Civitavecchia

Ginnastica Salerno

SERIE A2 MASCHILE:

Ginnastica Meda

Ghislanzoni Gal Lecco

Ginnastica Sampietrina Seveso

Ares

Ginnastica Junior 2000

Ginnastica Ardor

Gymnastics Romagna Team

Palestra Ginnastica Ferrara

Giovanile Ancona

Nardi Juventus

Eur Roma

Centro Ginnastica Artistica Stabia