Ginnastica ritmica, Serie A 2018: Fabriano vince la terza tappa e ipoteca lo scudetto

Fabriano non si ferma più e vince anche la terza tappa della Serie A 2018 di ginnastica ritmica di fronte al proprio pubblico del PalaGuerrieri. Le Campionesse d’Italia hanno infilato il terzo successo consecutivo in campionato e hanno messo una seria ipoteca sulla conquista dello scudetto. Le ragazze di Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova si sono imposte con 97.000 punti: senza l’apporto dell’atleta straniera, le marchigiane sono riuscite a fare la differenza con una super Milena Baldassarri (17.450 alla fune e 18.100 alla clavette) e con la giovane Talisa Torretti (14.450 al nastro e 16.850 al cerchio) affiancate da Serena Ottaviani e Sofia Raffaeli. Fabriano si è lasciata alle spalle l’Armonia Chieti di Alessia Russo (94.300) e la sorprendente Eurogymnica Torino di Eleni Kelaiditi (91.850). Soltanto quarta l’Udinese di Alexandra Agiurgiuculese (19.700 alla palla e 14.550 al nastro, 90.950 il punteggio di squadra). Ora Fabriano ha 11.500 punti di vantaggio sull’Udinese: basterà una prova poco più che sufficiente nell’ultima tappa per conquistare lo scudetto.