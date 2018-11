Ginnastica ritmica, Serie A 2018: Fabriano vince la seconda tappa e avvicina lo scudetto

A Desio (Monza e Brianza) è andata in scena la seconda tappa della Serie A 2018 di ginnastica ritmica e Fabriano ha ancora dettato legge come nel primo appuntamento stagionale che si era disputato a Forlì tre settimane fa. Le Campionesse d’Italia non hanno fatto sconti e si sono imposte con un autorevole 107.350, mettendo una seria ipoteca sullo scudetto quando siamo a metà del campionato visto che ancora una volta sono riuscite a sconfiggere le storiche rivali Udinese (102.900) e Armonia d’Abruzzo (96.400).

A fare la differenza l’ottimo esercizio di Milena Baldassarri alla palla (19.800 per l’argento mondiale) e il superlativo 20.100 di Karina Kuznetsova al cerchio che si è poi replicata alle clavette (19.000) ma un plauso anche a Talisa Torretti (17.250) di rientro dalle Olimpiadi Giovanili. Le tricolori hanno così regolato le friulane di Alexandra Agiurgiuculese (17.100 alla fune) e Linoy Ashram (20.300 al cerchio e 20.350 alle clavette), a completare il podio le abruzzesi di Alessia Russo (18.550 al cerchio).













Foto: Valerio Origo