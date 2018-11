Ginnastica, riparte la corsa verso le Olimpiadi 2020: Coppa del Mondo decisiva per le individualiste

La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è iniziata in occasione dei recenti Mondiali di Doha dove le squadre salite sul podio si sono qualificate ai Giochi. USA, Russia, Cina tra le donne e Cina, Russia, Giappone tra gli uomini sono riuscite a staccare il pass e così nel Sol Levante potranno essere presenti con una formazione composta da 4 ginnaste/i.



I restanti pass per le squadre verranno assegnati in occasione dei Mondiali 2019 che si disputeranno a Stoccarda a inizio ottobre ma non finisce qui perché sono previsti anche dei posti per gli individualisti che verranno assegnati tramite le tappe di Coppa del Mondo. Si inizierà già nel weekend del 22-25 novembre a Cottbus (Germania) ma analizziamo nel dettaglio come funzionano le qualificazioni alle Olimpiadi 2020 tramite la Coppa del Mondo.

COPPA DEL MONDO 2018-2020 DI SPECIALITA’ (4 posti per le donne, 6 posti per gli uomini):

La Coppa del Mondo si svilupperà in questo modo: si disputeranno 8 gare tra novembre 2018 e marzo 2020, per ogni atleta verranno presi in considerazione soltanto i 3 migliori risultati.

Possono partecipare ma NON possono qualificarsi tramite questa competizione i ginnasti che hanno contribuito attivamente alla qualificazione delle proprie Nazionali alle Olimpiadi e gli atleti che hanno già ottenuto un pass nominale. Ad esempio: se l’Italia si qualifica ai Giochi con la squadra attraverso i Mondiali 2019, soltanto delle ragazze che non erano presenti a quella rassegna iridata possono qualificarsi a Tokyo tramite questa manifestazione.

Si qualificano alle Olimpiadi di Tokyo 2020: i vincitori di ogni classifica di specialità. I pass sono nominali.

CLICCA QUI PER I CRITERI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI TI TOKYO 2020













