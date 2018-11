Ginnastica, Olimpiadi 2020: la corsa è partita. Assegnati i primi pass, prossime tappe Mondiali 2019 e Coppa del Mondo: l’Italia in lotta!

La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è incominciata anche per la ginnastica artistica, ai Mondiali 2018 sono stati assegnati i primi pass per la prossima rassegna a cinque cerchi: a essere state premiate con il biglietto aereo per il Sol Levante sono state le formazioni salite sul podio nella gara a squadre, il team event ha espresso i propri verdetti e il 25% dei pass a disposizione ha già un proprietario. Al femminile USA, Russia e Cina; al maschile Cina, Russia e Giappone: questi Paesi possono dormire sonni tranquilli, tra due anni saranno presenti nella capitale nipponica con i propri quartetti e saranno anche tra le grandi favorite per le medaglie.

Ora come proseguirà la corsa verso i prossimi Giochi Olimpici? Come si svilupperà l’intero processo di qualificazione? Ricordiamo che a Tokyo 2020 non parteciperanno soltanto le squadre ma anche delle individualiste che potranno qualificarsi tramite anche Coppa del Mondo e Campionati Continentali (Vanessa Ferrari seguirà la strada del circuito internazionale riservato alle singole specialità, ad esempio). I restanti nove pass a squadre saranno assegnati tramite i Mondiali 2019 in programma a Stoccarda.

Chi partirà con i favori del pronostico nella corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il settore femminile? Il Canada e la Francia oggi ha sfiorato il podio; le ragazze della Foglia d’Acero, guidate da Ellie Black e Shallon Olsen, sembrano avere le carte in regola per completare la missione al pari delle transalpine che sono cresciute tantissimo nelle ultime due stagioni come testimonia l’argento agli Europei ma a cui oggi è mancato quel pizzico di concretezza nel momento cruciale. La Gran Bretagna non è andata in finale a Doha ma la scuola è una garanzia, sicuramente sapranno recuperare nel breve periodo. Il Giappone si distingue per la solidità della sua squadra, un piazzamento di rilievo non è mai stato un problema per Mai Murakami e compagne.

Il Brasile e la Germania oggi hanno dimostrato di poter valere l’elite internazionale ma dovranno sudarsi il posto fino in fondo. L’Italia abbraccerà finalmente i fenomeni della classe 2003 (Giorgia Villa, Asia e Alice d’Amato, Elisa Iorio) e con i rientri di diverse infortunate potrà sicuramente ambire a un posto al sole, l’obiettivo è raggiungibile per le azzurre che però non dovranno sottovalutare il Belgio di Nina Derwael, l’Olanda di Sanne Wevers e la Romania nobile decaduta che però può rientrare in corsa.

Attenzione all’Ungheria che con Devai, Kovacs, Makra e Boeczoego potrebbe essere un’insidia al pari della Corea del Sud di Kim, mentre l’Australia e la Corea del Nord sembrano parecchio lontane proprio come la Spagna. L’Ucraina ha i mezzi per risollevarsi con Diana Varinska e le promettenti giovani, la Svizzera si è salvata a questi Mondiali e se Giulia Steingruber dovesse rientrare allora si potrebbe puntare a qualcosa di importante. Polonia, Argentina, Messico, Repubblica Ceca ed Egitto saranno delle comprimarie.

Al maschile l’Italia, trascinata da Marco Lodadio, avrà tutte le carte in regola per provarci: dovremo cercare di fare la corsa su Belgio, Corea del Sud, Olanda mentre Francia, Spagna Germania sembrano avvantaggiate per non parlare di USA, Gran Bretagna, Brasile decisamente fuori portata.

CLICCA QUI PER TUTTI I CRITERI DI QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020













Foto: Ricardo Bufolin/FGI