Ginnastica, Mondiali 2018: Simone Biles sfida Svetlana Khorkina per il record, potenza contro eleganza. Oggi si riscrive la storia

Simone Biles contro Svetlana Khorkina, questo è il duello a distanza che andrà in scena oggi pomeriggio (dalle ore 14.00) durante la Finale del concorso generale ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica. Da una parte la Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio, dall’altra il Cigno di Belgorod: entrambe hanno vinto tre medaglie d’oro iridate sul giro completo, le uniche a riuscirci nella storia di questo sport. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) arriverà però il sorpasso, la 21enne di Columbus si involerà verso il poker personale e potrà così scrivere un pezzetto di leggenda di questa disciplina: si tratterebbe di una vera e propria impresa, dimostrazione estrema del dominio che il fenomeno statunitense è riuscita a inscenare nell’ultimo lustro.

Simone Biles ha trionfato ad Anversa 2013, Nanning 2014 e Glasgow 2015 prima della sua apoteosi alle Olimpiadi di Rio 2016. Svetlana Khorkina si impose invece a Losanna 1997, Gent 2001 e Anaheim 2003 ma senza la gioia del sigillo a cinque cerchi. Da una parta un’autentica forza della natura, una marziana dalla potenza inaudita e che si spinge costantemente oltre i limiti dell’umano con un’acrobatica spaziale e una classe divina, un’autentica cannibale che vuole migliorarsi giorno dopo giorno e che non ha punti deboli. Dall’altra un’icona dell’artistica che si è sempre contraddistinta per la propria eleganza, per la bellezza del suo gesto tecnico, per la pulizia della sua esecuzione, per la capacità di dettare legge con un pizzico di magia che quasi venti anni fa riscrisse le logiche della Polvere di Magnesio grazie a delle innovazioni soprattutto tra trave e parallele.

Oggi saremo pronti a celebrare una fuoriclasse come se ne vedono poche nell’intero universo sportivo, la ragazza dei record è già l’atleta più vincente di sempre ai Mondiali (11 ori) considerando anche le prove a squadre, trionfando oggi aggancerebbe la Khorkina nella classifica delle plurivincitrici a livello individuale (9) e poi avrà a disposizione le Finali di Specialità per diventare anche la più medagliata di sempre (proprio la russa è in testa alla classifica con 20 allori, Simone è ferma a 15). L’artistica è vicina a un momento storico…













Foto: USA Gym