Ginnastica, Mondiali 2018: Nina Derwael Reginetta sugli staggi! Simone Biles si prende l’argento, Mustafina quinta

Nina Derwael è stata semplicemente fantasmagorica sugli staggi, ha confermato il pronostico della vigilia e si è laureata Campionessa del Modo alla parallele asimmetriche. Un sigillo ampiamente annunciato e meritato firmato dalla splendida 17enne di Sint-Truiden che ha confezionato un esercizio sublime, ai limiti della perfezione: le sue combinazioni tra lo staggio alto e quello basso non hanno eguali, la sua velocità di esecuzione è proverbiale ma soprattutto ammiriamo la sua notevole eleganza che la contraddistingue nel circuito.

La due volte Campionessa d’Europa, già bronzo iridato dodici mesi fa a Montreal, sale sul gradino più alto del podio e regala alla sua Nazione il primo oro di tutti i tempi in questa competizione con un esorbitante 15.200 (6.5). Nina ha fatto gara da sola e ha surclassato tutte le avversarie a partire da Simone Biles (14.700): il fenomeno indiscusso di questo sport si è messa al collo una preziosa medaglia d’argento, era alla sua prima finale in assoluto in questa specialità e non ha deluso mettendo in mostra tutti gli importanti miglioramenti compiuti nelle ultime due stagioni. La statunitense, alla quarta medaglia in questi Mondiali dopo i tre ori (squadra, all-around, volteggio) è riuscita a precedere la tedesca Ellie Seitz (14.600) che si fa un bel regalo a due giorni dal suo 25esimo compleanno (dopo il bronzo europeo dello scorso anno arriva la prima gioia mondiale).

Tutti si aspettavano la magia di Aliya Mustafina, Campionessa Olimpica a Londra 2012 e Rio 2016, che tornava dopo la gravidanza. La Zarina ha incantato, è stata molto precisa, ha stoppato l’uscita ma non è stata premiata a sufficienza dalla giuria fermandosi al quinto posto (14.433) alle spalle della quotata cinese Luo Huan (14.500). A completare il quadro delle finaliste la statunitense Morgan Hurd (sesta, 14.322), la britannica Rebecca Downie che è caduta (settima, 13.333) e la svedese Jonna Adlerteg (ottava, 13.166).













stefano.villa@oasport.it