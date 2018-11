Ginnastica, Mondiali 2018: Marco Lodadio, il Gladiatore degli Anelli! Storico bronzo, l’Italia fa festa dopo 8 anni!

Marco Lodadio si è consacrato dopo un lungo inseguimento e ha conquistato un vertiginoso bronzo agli anelli ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica. Si tratta di un’impresa eccezionale per il 26enne che, alla sua prima finale iridata al castello dopo un lungo inseguimento (l’anno scorso rimase fuori dai magnifici otto per appena 15 centesimi), ha subito fatto saltare il banco ed è riuscito a salire sul terzo gradino del podio grazie a un esercizio semplicemente sublime, il migliore che abbia mai eseguito nella sua carriera che aveva bisogno di questa esplosione: 14.900 (6.3) tenendo benissimo tutte le posizioni sul castello e stoppando perfettamente l’uscita come un vero veterano della disciplina anche se solo da qualche stagione si sta esprimendo ai massimi livelli internazionali.

Il laziale non ha deluso le aspettative della vigilia e ha riportato l’Italia maschile in auge dopo un periodo particolarmente buio: non vincevamo una medaglia ai Mondiali addirittura da otto anni (bronzo di Matteo Morandi proprio in questa specialità a Rotterdam 2010, poi il Dog si replicò alle Olimpiadi di Londra 2012), avevamo mancato la qualificazione con la squadra alle Olimpiadi di Rio 2016 ma ora la luce viene accesa da questo fantastico ragazzo che ha ripagato con un alloro di lusso tutta la fiducia che era stata riposta nelle sue rocciose braccia. Issato sugli anelli da Pedrotti, l’allievo di Gigi Rocchini non ha minimamente risentito dell’emozione del momento, le sue posizioni sono state granitiche e non ha mai vacillato, il suo esorbitante D Score e l’esecuzione ottimale gli hanno perfetto di scrivere un pezzetto di storia della nostra Polvere di Magnesio e di guadagnarsi una festa indimenticabile.

Marco Lodadio, che aveva riportato il tricolore in una finale maschile dopo cinque anni di assenza (l’ultima volta fu con Alberto Busnari al cavallo con maniglie nel 2013), riesce a fare issare la nostra bandiera sui pennoni iridati dopo un lustro dall’argento di Vanessa Ferrari al corpo libero (da quel momento l’Italia non era più riuscita a ritagliarsi un posto ai piani alti della ginnastica artistica che conta). Il greco Eleftherios Petrounias si conferma il miglior anellista in circolazione (15.366, 6.3). Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa conserva la sua tripla corona con pieno merito e porta a casa il terzo titolo iridato consecutivo a soli 27 anni. Secondo posto per il brasiliano Arthur Zanetti (15.100), già Campione Olimpico a Londra 2012.













Foto: Ricardo Bufolin/FGI