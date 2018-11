Ginnastica, Mondiali 2018: Lara Mori al ballo della Reginetta, l’azzurra in finale all-around per sorprendere

Lara Mori è pronta per tornare in pedana ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica, a cinque giorni di distanza dal turno di qualificazione finalmente è arrivato il momento per rimettersi il body da gara e tornare nuovamente protagonista all’Aspire Dome di Doha (Qatar). La nostra capitana parteciperà alla Finale del concorso generale che oggi pomeriggio (dalle ore 14.00) andrà in scena all’Aspire Dome di Doha (Qatar) e che incoronerà la Reginetta della Polvere di Magnesio: Simone Biles andrà a prendersi il quattro scettro (impresa mai riuscita nella storia) e la lotta per il podio sarà particolarmente avvincente, la toscana ha invece l’obiettivo di migliorare la 20esima posizione con cui si presenta all’atto conclusivo sul giro completo.

La 20enne, che ha sfiorato la qualificazione alla finale di specialità al corpo libero (era distante appena un decimo, che peccato per l’uscita di pedana), si ritrova tra le migliori 24 ginnaste del Pianeta per il secondo anno consecutivo: dodici mesi fa a Montreal concluse al dodicesimo posto, un traguardo che non sembra esserle precluso anche in questa circostanza a patto di non commettere gravi errori come la caduta alla trave in qualifica. L’allieva di Stefania Bucci, ormai diventata il faro della nostra Nazionale, non si tirerà indietro ed è pronta per lottare con tante avversarie di lusso per un posto al sole che le compete per il talento esibito in più circostanze.

Lara Mori incomincerà la propria avventura proprio all’amato quadrato dove cercherà di portare a casa punti preziosi per la sua classifica, poi si trasferirà al volteggio dove andrà sul sicuro con un avvitamento, il passaggio alle ostiche parallele e poi la chiusura sui 10 cm cercando di replicare l’esercizio di sabato ma senza mettere piede a terra. Non ci saranno altre italiane in gara, proprio come nel 2017: nelle ultime due stagioni il peso dei quattro attrezzi è stato tutto sulle spalle della Campionessa del Mediterraneo che proverà a conquistare un altro buon risultato nella sua carriera.













Foto: Ricardo Bufolin/FGI