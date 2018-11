Ginnastica, Coppa del Mondo: Lara Mori quarta al quarto libero, a Cottbus punti pesanti verso le Olimpiadi

Lara Mori conquista un ottimo quarto posto al corpo libero in occasione della prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di ginnastica artistica che si è disputata a Cottbus (Germania). La nostra capitana porta a casa punti pesantissimi in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il circuito internazionale riservato alle singole specialità assegna infatti quattro posti (uno per attrezzo) per la rassegna a cinque cerchi che si disputerà tra due anni nel Sol Levante.

La toscana ha ottenuto un complessivo 13.333 (5.6 il D Score) che le ha permesso di confermare il risultato della qualifica, peccato per qualche piccola imprecisione che le ha impedito di salire sul podio distante appena un decimo (il 13.433 della polacca Marta Pihan-Kulesza, ormai tornata alla grande dopo la gravidanza). L’allieva di Stefania Bucci chiude al meglio una stagione in cui ha vinto i Giochi del Mediterraneo e partecipato ai Mondiali per la quarta volta consecutiva. A trionfare al quadrato è stata la favorita Flavia Saraiva grazie a un ottimo esercizio (14.100, 5.5), la doppietta brasiliana è stata completata da Jade Barbosa (13.550).

L’altro azzurro in finale era Carlo Macchini che ha chiuso ottavo alla sbarra (12.466), gara vinta dall’olandese Epke Zonderland (14.866) davanti al croato Tin Srbic (14.733), gli ultimi due Campioni del Mondo hanno preceduto il giapponese Hidetaka Miyachi (14.533). Alla trave ancora doppietta brasiliana con Rebeca Andrade (13.766) e Flavia Saraiva (13.266) brave a precedere l’ucraina Diana Varinska (13.200). Alle parallele stoccata dell’ucraino Oleg Verniaiev (15.000) davanti al russo Dmitrii Lankin (14.766) e al turco Ferhat Arican (14.666). Al volteggio festeggia l’ucraino Igor Radivilov (14.941), podio completato dal cinese Mingqi Huang (14.833) e il francese Loris Frasca (14.766).