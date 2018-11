Ginnastica, Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per la tappa di Cottbus. Ci sono Mori e Rizzelli

La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 ripartirà con la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di ginnastica artistica che si disputerà a Cottbus (Germania) dal 22 al 25 novembre. La 43^ edizione del prestigioso Turnier Der Meister assegnerà i primi punti per la qualificazione dei ginnasti individualisti alla prossima rassegna a cinque cerchi.



L’Italia si presenterà all’appuntamento con cinque atleti: Marco Lodadio, fresco vincitore del bronzo agli anelli ai Mondiali, non volerà in terra teutonica come invece risultava dalla starting list ufficiale e al suo posto ci sarà Andrea Cingolani che torna ai massimi livelli internazionali; Lara Mori, capitana della Nazionale durante la rassegna iridata, si cimenterà con trave e corpo libero. A completare il nostro contingente ci saranno Martina Rizzelli (la comasca salirà sulle parallele e prosegue il suo lavoro per tornare ai massimi livelli), Carlo Macchini e la novità Jacopo Gliozzi. Di seguito gli azzurri convocati per la prima tappa della Coppa del Mondo di specialità 2019-2020 di ginnastica artistica.

Andrea Cingolani

Carlo Macchini

Jacopo Gliozzi

Lara Mori

Martina Rizzelli