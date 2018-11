Ginnastica, Caterina Cereghetti si è operata dopo l’infortunio al gomito

Caterina Cereghetti si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico per guarire il gomito infortunato alla vigilia dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si sono conclusi sabato a Doha. L’azzurra era stata convocata per la rassegna iridata ma il giorno prima delle qualifiche si è infortunata e ha dunque dovuto rinunciare a partecipare all’evento. La 17enne, una volta rientrata in Italia, si è sottoposta a ulteriori accertamenti che hanno convinto i medici a intervenire. Caterina ha commentato sul suo profilo Instagram che l’operazione è andata nel miglior modo possibile e ora inizierà il percorso di riabilitazione con la speranza di ritrovarla ancora più forte nel 2019.