Ginnastica, Ally Baumann: “Anche io abusata da Larry Nassar”. L’ex Campionessa del Mondo si racconta

Ally Baumann ha deciso di raccontare la sua storia e di parlare degli abusi sessuali che ha subito da Larry Nassar durante la sua giovane carriera. La statunitense, medaglia d’oro con la squadra ai Mondiali di Nanning 2014, aveva già testimoniato contro l’ex medico della Nazionale che è già stato condannato per molestie su minori ma la sua dichiarazione era stata coperta dall’anonimato. Ricordiamo che prima della Baumann avevano parlato apertamente Simone Biles, McKayla Maroney, Madison Kocian, Ashton Locklear e altre big dell’artistica a stelle e strisce.



Oggi la 20enne ha trovato il coraggio di venire pubblicamente allo scoperto tramite un post sui suoi social network in cui ha raccontato la sua terribile esperienza: “Anche io sono stata abusata sessualmente da Larry Nassar, ha tradito la mia fiducia e ha approfittato di me per anni. Potrete chiedervi perché non ne ho parlato prima, ero spaventata e avevo faticato a condividere la mia storia anche con la mia famiglia. La mia speranza è che questo mio racconto possa aiutare altre persone a parlare e spero che vengano adottati i giusti provvedimenti contro USA Gym per evitare che certi episodi accadano in futuro. Io sono una sopravvissuta e rimarrò sempre una ex ginnasta della Nazionale che è stata orgogliosa di rappresentare il proprio Paese, una Campionessa del Mondo e una ragazza delle Florida Gator“.













Foto di gruppo non inerente alla vicenda