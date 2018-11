Final Four Nations League 2019, le qualificate per le semifinali. Sorteggio a dicembre: data, programma, orario e tv

Inghilterra, Olanda, Portogallo, Svizzera: sono queste le squadre qualificate alla Final Four della Nations League 2018-2019 di calcio, neonata competizione organizzata dalla UEFA. Queste quattro squadre hanno vinto i rispettivi gironi della Serie A e avranno così il diritto di contendersi il trofeo nella Final Four che si disputerà dal 5 al 9 giugno, in sede ancora da definire.

Gli abbinamenti per le semifinali verranno definiti tramite un sorteggio in programma lunedì 3 dicembre a Dublino (Irlanda). Il sorteggio sarà privo di vincoli, non ci sono teste di serie e tutte potranno affrontarsi tra loro. Gli inglesi proveranno a tornare a vincere qualcosa di importante, i lusitani cercheranno il colpaccio dopo aver già conquistato gli Europei, gli oranges e gli elvetici sono le outsider di turno.

NATIONS LEAGUE: LE QUALIFICATE ALLA FINAL FOUR

QUANDO SI SVOLGE IL SORTEGGIO DELLE SEMIFINALI?

Le semifinali della Nations League 2019 verranno definite tramite un sorteggio. Le quattro squadre ammesse agli atti conclusivi della manifestazione potranno affrontarsi tra loro senza alcun paletto, non sono previste teste di serie e vincoli di alcun tipo. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio delle semifinali della Nations League 2019.

LUNEDI’ 3 DICEMBRE:

14.30 Sorteggio semifinale Nations League 2019

DOVE SI DISPUTERANNO LE SEMIFINALI E LA FINALE DELLA NATIONS LEAGUE 2019?

La sede in cui si disputerà la Final Four della Nations League 2019 deve ancora essere comunicata dalla UEFA. Si giocherà comunque in una delle quattro Nazioni che si contenderanno il titolo.

QUANDO SI GIOCHERANNO LE SEMIFINALI E LA FINALE DELLA NATIONS LEAGUE?

MERCOLEDI’ 5 GIUGNO:

Orario da definire Semifinale 1

GIOVEDI’ 6 GIUGNO:

Orario da definire Semifinale 2

DOMENICA 9 GIUGNO:

Orario da definire Finale per il terzo posto

Orario da definire Finale Nations League 2018-2019 di calcio













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com