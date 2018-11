Fernando Alonso rivela: “Nella prossima stagione farò la 500 Miglia e la 24 Ore di Le Mans. Possibile un ritorno in F1 nel 2020”

Fernando Alonso e il futuro. Un tema sempre interessante e sulle voci di un futuro in Indy Car e nel WEC le alternative sul tavolo per l’iberico non mancano di certo. Il due volte campione del mondo di F1 (2005-2006) è ancora in fase di riflessione relativamente ai programmi del 2019 e stando alle ultime esternazioni pubbliche non vi sarebbe l’intenzione di essere presente nell’intera stagione della categoria americana ma solo alla 500 Miglia di Indianapolis. Mentre vi potrebbe essere un ritorno per il secondo anno consecutivo a Le Mans.

“Avrei dovuto affrontare diciassette gare negli Stati Uniti, imparando tutto quello che c’è da sapere, e ho ritenuto che il 2019 non fosse il momento giusto. Ho bisogno di ricaricare le batterie, ma in ottica 2020 potrebbe essere una possibilità. Probabilmente farò solo la Indy500 e la 24 Ore di Le Mans. Cercherò di intraprendere un paio di sfide, ma nulla che mi prenda troppo tempo. Studierò il calendario e vedrò cosa sarà possibile“, ha dichiarato Fernando (fonte: f1grandprix.motorionline.com). E poi la rivelazione: “Anche una stagione intera in F1 nel 2020 potrebbe essere una possibilità“.

Per cui una specie di anno sabbatico? Chissà, forse Alonso è in attesa che si liberi qualche sedile eccellente in F1 anche se le scadenze dei contratti non sembrano favorirlo. Non resta che aspettare.













