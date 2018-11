Finale Fed Cup, Repubblica Ceca-USA senza Petra Kvitova: regna l’equilibrio

Prima grande sorpresa nella finale di Fed Cup: la Repubblica Ceca rinuncia a Petra Kvitova, almeno nei match di singolare di domani. La boema è ammalata e non verrà rischiata, almeno nelle prossime 24 ore, poi, in base alla situazione di punteggio e alle condizioni della tennista, verrà presa una decisione in merito ad un suo eventuale utilizzo per domenica. Gli USA così vedono salire le loro quotazioni.

Nel frattempo sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per le sfide di domani e l’apertura della contesa di Praga vedrà scendere in campo Barbora Strycova per le padrone di casa e Sofia Kenin per le ospiti: si tratta di un confronto inedito, infatti non ci sono precedenti tra la numero 33 e la numero 52 al mondo.

A seguire il secondo match vedrà opposte Katerina Siniakova ed Alison Riske: in questo caso la ceca, numero 31 WTA è in vantaggio nei precedenti per 2-1, anche se la statunitense, numero 63 del ranking mondiale ha vinto l’ultimo incontro ad Hobart nel gennaio di quest’anno.

L‘assenza di Kvitova rende più incerto l’esito della sfida, anche se le ceche, che giocano in casa, restano comunque le favorite per il successo finale. L’ultima vittoria boema (al tempo Cecoslovacchia) risale al 1985 (finale), mentre nel 1986 lo scontro in finale tra le due compagini fu vinto dalle statunitensi.













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Jimmie48-Shutterstock