Golf, European Tour 2018: Sergio Garcia sempre davanti al Nedbank Golf Challenge. Ottavo Andrea Pavan, bene Paratore

Il secondo giro del Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player vede Sergio Garcia controllare senza particolari problemi la situazione. Lo spagnolo, dopo un grande primo giro concluso otto colpi sotto il par 72 del percorso di Sun City, si conferma al comando del torneo dopo aver impiegato 71 colpi per finire il secondo giorno: il suo totale è dunque di -9. Balza al secondo posto, con un -5 di giornata e -8 complessivo, il sudafricano Louis Oosthuizen, che non vince un torneo da quasi tre anni e sta costruendo una grande prova in casa propria. Al terzo posto c’è il finlandese Mikko Korhonen, che si assesta a -6.

Dietro ai primi tre posti la lotta è pressoché senza quartiere. In quarta posizione, con un totale di -4, ci sono l’altro sudafricano Dylan Frittelli, l’irlandese Shane Lowry e la coppia inglese formata da Aaron Rai e Lee Westwood. Il gruppo dell’ottavo posto (-3), invece, regala una bella notizia ai colori dell’Italia, perché c’è Andrea Pavan, autore di un giro in -2. Insieme a lui ci sono il belga Thomas Detry (il migliore di oggi con -6), i padroni di casa Darren Fichardt e Branden Grace, il cinese Haotong Li, il francese Mike Lorenzo-Vera, l’inglese Matt Wallace.

Non è molto più indietro Renato Paratore, collocato in diciannovesima posizione a -1, insieme al pluricampione Major Rory McIlroy. Paratore ha sofferto particolarmente due dei quattro par 5, sui quali sono arrivati altrettanti bogey, ma ha saputo mantenere una più che buona costanza sul resto delle buche.

In questo torneo, come già nel Turkish Airlines Open, non è previsto alcun taglio, perciò ogni singola persona presente concorrerà per il successo fino a domenica.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo