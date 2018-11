F1, Padre Georg racconta l’incontro con Michal Schumacher: “Sente l’amore delle persone intorno”

Padre Georg Gänswein, arcivescovo e prefetto della Casa Pontificia, è una delle poche persone che ha potuto fare visita a Michael Schumacher dopo il terribile incidente sugli sci del 29 dicembre 2013 a Meribel, al seguito del quale il sette volte campione del mondo di Formula Uno è entrato in coma.

In un’intervista a Bunte, Padre Georg ha raccontato per la prima volta l’incontro con Schumacher avvenuto nell’estate del 2016. Un ricordo commovente, che potrete trovare di seguito nelle parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Ero seduto di fronte a lui, gli tenevo entrambe le mani e lo guardavo. Il suo viso resta quella che tutti noi conosciamo, solo un po’ più pieno. Sente l’amore delle persone intorno, che si prendono cura di lui e grazie a Dio lo tengono lontano dall’eccessiva curiosità della gente. Una persona malata ha bisogno di discrezione e comprensione. La famiglia è un nido protettivo di cui Michael ha assolutamente bisogno. Sentirli vicino è fondamentale. Sua moglie è l’anima della famiglia. In questo periodo natalizio, prego spesso per Michael Schumacher e la sua famiglia. Il Natale è la festa della nascita di Cristo, l’incarnazione dell’amore divino”.













Foto: Dan74 / Shutterstock.com