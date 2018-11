F1, il talento di Charles Leclerc. Un predestinato che non si accontenterà di fare da scudiero a Sebastian Vettel…

il passaggio di consegne è avvenuto. Era nell’aria, probabilmente inevitabile, ma ora è tutto vero: Charles Leclerc è un pilota della Ferrari. Il giovane monegasco, che da poco ha spento le 21 candeline, è pronto per iniziare la sua avventura nella scuderia di Maranello. Dopo un anno di apprendistato in Alfa Romeo Sauber, nel quale ha fatto vedere (spesso) grandi cose, il nuovo arrivato sulla Rossa ha la consapevolezza che, da ora in avanti, non si scherzerà più.

Un conto è correre, con tutto il rispetto dovuto, in Alfa Romeo Sauber, un altro è vestire i colori della scuderia del Cavallino Rampante. Quando si fa parte del team più famoso del mondo, gioco forza, le pressioni si alzano, e non di poco. Non abbiamo a disposizione, ovviamente, la sfera di cristallo, ma Leclerc sembra avere il physique du rôle per affrontare nel migliore dei modi questa sua nuova condizione. Vedendo la sua (giovanissima) carriera, non si può che scommettere ciecamente su di lui. Campione di Formula2, campione nella GP3 Series, e ottimo anno d’esordio in Formula Uno.

Numeri e titoli che hanno permesso al monegasco di realizzare il proprio sogno, ovvero sbarcare in Ferrari, e che, dall’altro lato sanciscono una nuova sfida per Sebastian Vettel. Il tedesco, infatti, vivrà un 2019 da “maneggiare con cura” sotto diversi punti di vista. In primo luogo il quattro volte campione del mondo sarà reduce dalla “batosta” del 2018, un anno nel quale poteva concretamente lottare per il titolo iridato con Lewis Hamilton fino al termine del campionato ma che, spesso per errori sui, ha vissuto un finale decisamente più grigio del previsto. Dall’altro, e non sarà un aspetto da poco, non avrà più il “fido scudiero” Kimi Raikkonen, con il quale i rapporti erano ben definiti, ma un giovane rampante che vuole emergere e, quindi, non sarà certo semplice da “mettere in riga”.

Se, invece, tutto girerà per il meglio, questo nuovo binomio potrebbe fare bene ad entrambi. Dal punto di vista di Sebastian Vettel, infatti, avere al proprio fianco un pilota giovane, talentuoso e qualitativo, potrebbe rappresentare quella spinta giusta per tornare ai propri livelli, uno stimolo importante per rivedere il tedesco costante e continuo lungo tutto il corso del campionato. Per Charles Leclerc, invece, disporre di un compagno di box come un quattro volte campione del mondo rappresenterebbe un “regalo” da sfruttare, in fatto di esperienza e come campione da imitare.

Senza alcun dubbio, comunque, ci apprestiamo a vivere un 2019 quanto mai interessante in casa Ferrari. Charles Leclerc vuole farsi subito largo nel mondo della Formula Uno e dimostrare che la scuderia di Maranello ha scelto l’uomo giusto per il futuro. Dall’altro lato Sebastian Vettel è pronto alla sfida per una nuova stagione che dovrà rima con riscossa. Maurizio Arrivabene dovrà essere perfetto nel gestire i suoi due piloti, perchè la Mercedes, come sempre, non aspetterà nessuno.

