F1, GP Brasile 2018: Ferrari, Mercedes e Red Bull partono con concrete chance di vittoria, chi la spunterà ad Interlagos?

Cosa dobbiamo aspettarci dal Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno? Sicuramente grande spettacolo. Le condizioni ci sono tutte. Grande equilibrio in pista, pressioni ridotte al minimo, dato che il titolo iridato è già stato assegnato, e strategie che si annunciano quanto mai importanti. In poche parole tutti gli ingredienti sono disposti sulla pista di Interlagos. Ora non rimane che ai piloti di fare il loro.

Le due prime due giornate, tra prove libere e qualifiche, hanno dimostrato che Ferrari e Mercedes sono praticamente allo stesso livello sulla pista di San Paolo, mentre le Red Bull pagano a caro prezzo il loro gap di potenza nell’ultimo tratto di velocità pura. A livello di gara, invece, tutto questo dovrebbe tornare nuovamente ad avvicinarsi, con i primi sei (anche se Daniel Ricciardo partirà con cinque posizioni di penalità) a distanza davvero ravvicinata. Nella giornata di venerdì le simulazioni di passo gara hanno visto brillare la scuderia di Maranello, specialmente con Sebastian Vettel, ma Red Bull e Mercedes non sono distanti.

Per questo motivo, ma non solo, le gomme saranno il vero ago della bilancia della gara di Interlagos. Come si è visto i problemi di blistering sono dietro l’angolo per tutti, per cui la scelta della Ferrari di partire con le gomme Soft (anziché le Supersoft) potrebbe pagare dividendi. Le rivali saranno costrette ad almeno un pit stop (più probabilmente due) ma, sostanzialmente ad una seconda parte di gara in difesa. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, invece, potranno prolungare il loro stint e, se non rovineranno le gomme, potranno forzare con le gomme marchiate di rosso nel finale.

Ferrari, Mercedes o Red Bull? Quale scuderia uscirà sulla ruota di Interlagos? Ognuna delle tre ha credenziali decisamente valide per poter vincere, ma davanti a tutti ci saranno, come spesso capita, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Il campione del mondo vuole tornare sul gradino più alto del podio dopo due gare complicate, mentre il tedesco manca la vittoria addirittura da Spa. Sarà una serata davvero spettacolare. Non ci rimarrà che gustarci lo spettacolo del GP del Brasile, nel quale la Ferrari proverà anche a tenere viva la speranza di vincere il titolo costruttori.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI