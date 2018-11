F1, GP Brasile 2018: domani la gara. Programma, orario e tv

Dopo due giorni intensi e caratterizzati dall’infinita lotta tra Ferrari e Mercedes, domani (ore 18.10) si disputerà il Gran Premio del Brasile 2018, ventesima e penultima tappa del Mondiale di Formula 1. Il meraviglioso circuito di Interlagos, sede del GP brasiliano ininterrottamente a partire dal 1990, è stato teatro di corse epiche che sono state decisive ai fini dell’assegnazione del titolo iridato mentre quest’anno potrebbe rivelarsi decisivo per il Mondiale costruttori. Il titolo piloti infatti è già stato conquistato aritmeticamente con due gare d’anticipo da Lewis Hamilton, giunto al quinto successo iridato, invece la lotta per il titolo costruttori è ancora virtualmente in bilico tra Ferrari e Mercedes, con quest’ultima che può vantare un margine di 55 punti sulla Rossa (con 86 punti ancora in palio). La scuderia di Maranello è chiamata ad un’impresa clamorosa per tenere ancora in vita il sogno di rimediare una stagione deludente con la soddisfazione di un Mondiale costruttori che manca dal 2008. Sebastian Vettel sfiderà Lewis Hamilton per tornare al successo dopo sei gare di digiuno e per contribuire alla rincorsa della squadra agli acerrimi rivali di Brackley, ma servirà anche la collaborazione di Kimi Raikkonen.

Di seguito il programma completo del GP del Brasile 2018, che verrà trasmesso in diretta tv su TV8 e su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdervi neanche un minuto del penultimo appuntamento della stagione con la Formula 1.



DOMENICA 11 NOVEMBRE

ore 18.10 GP BRASILE (diretta TV8 e Sky Sport F1)













